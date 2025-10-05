SWSG legt Grundstein für Quartier Wohnhöfe

Mit der feierlichen Grundsteinlegung für das Quartier Wohnhöfe am Römerkastell setzt die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG) einen wichtigen Meilenstein einer der größten Revitalisierungsleistungen in Stuttgart. Bis 2027 entstehen im Hallschlag 316 moderne Mietwohnungen und acht Gewerbeeinheiten – darunter ein Stadtteilcafé und ein Quartierstreff.

