SWSG fördert 16 soziale Projekte mit 100.000 Euro

Brücken bauen: Unter diesem Motto konnten sich 2025 gemeinnützige Institutionen, Vereine, Organisation und Projekte, die in Stuttgart ansässig sind oder in Stuttgart wirken, für eine Spende beim Spendenprogramm möglich.machen der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG) bewerben. Dafür stellte die SWSG insgesamt 100.000 Euro für das Jahr 2025 zur Verfügung. Nun stehen die Spendenempfänger fest.

.

Die Förderung von Kunst- und Musikangeboten für Kinder, die Stärkung sozialer Strukturen in Quartieren oder die Erleichterung der Integration Geflüchteter – das Spektrum der Bewerbungen für das SWSG-Spendenprogramm möglich.machen war breit gefächert. Rund 60 Organisationen haben sich mit ihren Vorhaben um eine Förderung beworben. Der SWSG-Spendenbeirat hat alle Anträge sorgfältig geprüft und bewertet. In einer gemeinsamen Veranstaltung wurden nun die folgenden 16 Projekte geehrt, die in diesem Jahr unterstützt werden:



• AGDW e. V.

Fuß fassen: Perspektiven für kranke und psychisch belastete Geflüchtete mit 9.000 Euro

• Bürgerinitiative Kinderspielplatz Geiger-Memberg e. V.

Lagercontainer für Spielgeräte mit 8.000 Euro

• Evangelische Gesellschaft Stuttgart e. V.

Mobile Kindersozialarbeit in Stuttgart Ost mit 8.000 Euro

• Evangelische Kirchengemeinde Stuttgart-Wangen

Freizeit- und Teilhabeangebot für geflüchtete Menschen in Gemeinschaftsunterkünften mit 7.000 Euro

• Förderverein Pragschule e. V.

Musik und Kunst – Gemeinsam gestalten mit 3.000 Euro

• FuN - Familien- und Nachbarschaftszentrum Botnang

Fit und stark mit 7.000 Euro

• Inga e. V.

Neue Wege meistern mit innerer Stärke mit 4.000 Euro

• Leseohren e. V.

Lese-Heimat Stuttgart mit 8.000 Euro

• MüZe Süd Familienzentrum

• Ein Wohnzimmer für Heslach mit 8.000 Euro

Sportkultur e. V.

• Jump & Fun mit 8.000 Euro

StuFem e. V.

LeWe Stuttgart – Lesewerkstatt für Frauen und Mädchen mit 7.000 Euro

• Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Stadtteil- und Familienzentrum T-RiO 9a

Unser Ort für Gemeinschaft mit 5.000 Euro

• Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e. V.

Silberpfoten – Für Senioren und ihre Tiere mit 4.000 Euro

• Tunzhofer WeltenKinder e. V.

Tunzhofen legt los! - Freude und Mut für die Nachbarschaft mit 4.000 Euro

• Turnverein 1889 Zuffenhausen e. V.

Inklusionssport mit 5.000 Euro

• Zeit zum Tanzen e. V.

Gemeinsam statt einsam mit 5.000 Euro



Werner Wölfle, Bürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart a. D. und Vorsitzender des SWSG-Spendenbeirats, betont: „Das Spendenprogramm zeigt auch im zweiten Jahr eindrucksvoll, wie vielfältig sich Stuttgarter Initiativen für ein gutes Miteinander engagieren. Überall in der Stadt werden Brücken gebaut – zwischen Generationen, zwischen Menschen mit und ohne Einschränkungen, zwischen verschiedenen Kulturen.“ Samir M. Sidgi, Vorsitzender der Geschäftsführung der SWSG, ergänzt: „Wir sind beeindruckt vom großen und oft ehrenamtlichen Engagement der teilnehmenden Organisationen. Mit unserem Spendenprogramm möchten wir dazu beitragen, diese Projekte und Strukturen zu stärken und so das soziale Miteinander in unseren Quartieren und in ganz Stuttgart nachhaltig zu fördern.“



Bewerben konnten sich gemeinnützige Institutionen, Vereine, Organisationen oder Projekte, die in Stuttgart ansässig sind oder in Stuttgart wirken und SWSG-Mieterinnen und -Mietern helfen, das soziale Klima in Wohnquartieren der SWSG nachhaltig positiv beeinflussen, Vereinsamung vorbeugen oder benachteiligte Menschen unterstützen.



Der SWSG-Spendenbeirat setzt sich zusammen aus dem Spendenbeiratsvorsitzenden Werner Wölfle, Bürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart a. D., Bürgermeister Thomas Fuhrmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SWSG, Samir M. Sidgi, Vorsitzender der Geschäftsführung der SWSG, sowie den drei Fachexpertinnen und -experten Prof. Dr. Jürgen Armbruster, Vorstand der Evangelischen Gesellschaft a. D., Ulrike Ohnmeiß, Geschäftsführerin Lagaya e. V. a. D., Stefan Spatz, Leiter Sozialamt Stadt Stuttgart a. D., und Bärbel Siebert als Vertreterin des Beirats der Mietervertreter.