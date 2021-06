Swiss Town Consult kauft Logistikliegenschaft in Salzburg

Der Entwickler STC – Swiss Town Consult weitet sein Engagement in Österreich aus und erwirbt seine erste Logistikliegenschaft in Salzburg. Das Grundstück nahe der Innenstadt verfügt über einer Fläche von rund 14.600 m² sowie eine perfekte Anbindung ans Verkehrsnetz aufgrund der Lage zwischen Vilniusstraße und Bergerbräuhofstraße.

.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die STC – Swiss Town Consult als Käufer für dieses einmalige Projekt gewinnen konnten. Der Logistikbereich erlebte bereits im Jahr 2020 sowie auch im 1. Quartal dieses Jahres ein historisches Allzeithoch, geprägt von einer rekordverdächtig starken Nachfrage und einer korrespondierenden Preisrallye. Wir sind davon überzeugt, dass die STC auf der Liegenschaft ein hervorragendes Projekt realisieren wird“, so Markus Mendel, Geschäftsführer der EHL Investment Consulting, die die Transaktion vermittelt hat.



Die Liegenschaft ist sowohl von der Vilniusstraße als auch von der Bergerbräuhofstraße erschließbar. Die direkte Umgebung ist geprägt durch Betriebsgebäude in Form von Büroobjekten, Light Industrial und Logistik. Der Salzburger Hauptbahnhof ist nur ca. 1,1 km entfernt und mit dem Bus in weniger als zehn Minuten zu erreichen. Zur Autobahnauffahrt Salzburg Nord sind es ebenfalls nur 1,7 km, somit ist eine rasche Anbindung in den Westen Richtung München, in den Süden Richtung Villach und in den Osten Richtung Wien und Linz gegeben. Das Salzburger Stadtzentrum liegt ca. 3 km entfernt und ist sowohl mit den öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichbar.



„Wir sind sehr froh, dass wir mit dem Erwerb dieser Logistikliegenschaft unser Engagement in Österreich auf Salzburg ausweiten und uns das Projekt in dieser absoluten Top-Lage mit Unterstützung der EHL sichern konnten“, kommentiert Matthias Waibel, Geschäftsführer der STC - Swiss Town Consult.