Swiss Property eröffnet erstes Deutschland-Büro

Die Züricher Swiss Property AG setzt ihre Expansion im DACH-Immobilienmarkt fort und eröffnet die erste Niederlassung in Deutschland. Geleitet wird der Standort in München vom ehemaligen Catella-Vorstandschef Henrik Fillibeck (52) sowie dem ebenfalls zuletzt bei Catella tätigen Axel Trescher (52).

Henrik Fillibeck kommt von der Catella Real Estate AG, wo er zuletzt als Sprecher des Vorstandes tätig war und die Bereiche Corporate Business Development & Strategie, Research, Vertrieb, Portfolio und Asset Management sowie Loan Arrangement und das Marketing verantwortete [wir berichteten]. Axel Trescher war zuletzt im Portfolio Management und Vertrieb bei der Catella Real Estate AG tätig.



„Wir sind davon überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, unser in der Schweiz etabliertes Geschäftsmodell auch nach Deutschland zu bringen. Der Schweizer Holzbau ist heute bereits in Europa führend und wird im Zuge einer nachhaltigkeitsorientierten Weiterentwicklung der Immobilienbranche, die für die Umsetzung der ambitionierten Klimaziele Deutschlands wichtig und notwendig ist, enorm an Relevanz gewinnen.“ sagt Johannes May, CEO der Swiss Property AG. „Ich freue mich sehr mit Henrik Fillibeck und Axel Trescher zwei ausgewiesene und renommierte Spezialisten im Bereich Immobilie und Immobilieninvestment Management für uns gewonnen zu haben, die uns tatkräftig dabei unterstützen werden, unser Deutschlandgeschäft zügig voranzutreiben“.



Der Spezialist für nachhaltigen, mehrgeschossigen Wohnbau in Holzbauweise wurde Anfang 2014 gegründet. Hauptgesellschafter sind die bekannten Schweizer Entrepreneure Dan Holzmann und Gary Fegel, die mit ihrem unternehmerischen Engagement auf den Erfolg von Digitalisierung und Modularisierung als Triebkraft des nachhaltigen Bauens mit dem Baustoff Holz setzen.



Swiss Property AG nutzt zeitgemäß den erneuerbaren und nachwachsenden Baustoff Holz, der, kombiniert mit modernster Technologie und digitalen Prozessen, effizientes, schnelles und klimaschonendes Bauen ermöglicht. Bislang betreut die Swiss Property fertiggestellte und derzeit laufende Projekte mit einem Gesamtvolumen von 630 Mio. Euro. Unter der Marke VYZN nimmt die Swiss Property AG als Softwareentwickler zusätzlich eine Vorreiterrolle in der digitalen Transformation des Bausektors ein, die das gängige Verständnis von Immobilienentwicklung und Bau in den kommenden Jahren grundlegend verändern wird.