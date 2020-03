Swiss Life will mit bis zu 15% an der Ina Invest Holding AG einsteigen

Der am 25. Februar 2020 angekündigte beabsichtigte Ina Invest Spin-off eines Teils des Entwicklungsportfolios des Schweizer Baukonzerns Implenia stößt - neben dem Zuspruch bestehender, großer Aktionäre - auf reges Interesse am Markt. Wie das Unternehmen mitteilt, plant Swiss Life sich mit einem bedeutenden Anteil von bis zu 15% an der Ina Invest Holding AG beteiligen zu wollen. Dies soll über die Beteiligung an geplanten und allfälligen künftigen Kapitalerhöhungen sowie durch den Kauf von Ina Invest-Aktien an der Börse erfolgen.

.

Ziel des geplanten Ina Invest Spin-offs ist es, entwickelte und baureife Projekte künftig langfristig im Bestand zu halten und sie nicht wie bis dato an Dritte zu verkaufen. Bei Implenia wird eine neue Gesellschaft (Implenia Real Estate Services AG) für die Ina Invest AG das Immobilienmanagement, d. h. das Projekt-, Portfolio- und Assetmanagement der Immobilien übernehmen. Dies bringt Implenia, zusammen mit den Dividenden der Ina Invest AG, wiederkehrende und über die Zeit wachsende Erträge.



Laut eines unabhängigen Immobilienbewerters liegt der aktuelle Marktwert des abzuspaltenden Teils bei rund CHF 300 Millionen, respektive über CHF 1 Milliarde bei Fertigstellung aller Projekte. Durch Investitionen, z.B. in Landreserven, von jährlich rund CHF 50 Millionen soll das Portfolio auf rund CHF 2 Milliarden bei Fertigstellung anwachsen.



Mit Stefan Mächler konnte Implenia einen ausgewiesenen Experten mit breiter Erfahrung im Real Estate Bereich als designierten, ersten Verwaltungsratspräsidenten der Ina Invest Holding AG sowie der Ina Invest AG gewinnen. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Hochschule St. Gallen war Stefan Mächler in verschiedenen Positionen für Credit Suisse tätig. Er war die treibende Kraft bei der Gründung der börsenkotierten Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site AG, deren Verwaltungsrat er bis 2005 präsidierte. Von 2009 bis 2014 leitete Stefan Mächler als Mitglied der Gruppenleitung und Chief Investment Officer das Asset Management der Mobiliar und seit September 2014 ist er Group Chief Investment Officer (Group CIO) sowie Mitglied der Konzernleitung der Swiss Life Gruppe.