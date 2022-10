Swiss Life und SFO schließen Value Add JV Artemis ab

Nach der gelungenen Repositionierung und dem Verkauf einzelner Objekte haben Swiss Life Asset Managers und SFO Capital Partners den Abschluss des Value Add Joint Ventures „Artemis“ vermeldet. Insgesamt erzielte das Portfolio einen sehr guten levered IRR vor Steuern (Internal Rate of Return).

.

Seit dem Ankauf des Portfolios Anfang 2018 konnten neue Mietverträge für rund 38.000 m² der insgesamt 108.000 m² Büroflächen abgeschlossen, diverse vorzeitige Mietvertragsverlängerungen erreicht und die jährliche Jahresnettokaltmiete um rund 20 % gesteigert werden.



Im März 2018 hatte Swiss Life Asset Managers das Artemis-Portfolio erworben [wir berichteten], Ende 2018 wurde schließlich ein Joint-Venture mit SFO Capital Partners begründet [wir berichteten]. Das Portfolio bestand aus elf Büroimmobilien, die sich überwiegend in Nordrhein-Westfalen und dem Rhein-Main-Gebiet befanden. Die Gesamtfläche betrug rund 108.000 m². Seit dem Ankauf erwirkte das Joint Venture durch aktives Asset Management eine Reihe an Wertsteigerungen innerhalb des Portfolios. So konnten in Summe Mietverträge für über 38.000 m² Fläche abgeschlossen werden, wodurch auslaufende Mietverhältnisse kompensiert werden konnten und die jährliche Jahresnettokaltmiete um rund 20 % gesteigert wurde.



„Mit dem Verkauf der Objekte des Artemis-Portfolios ist es uns gelungen, den ambitionierten Businessplan deutlich zu übertreffen“, sagt Franz Krewel, Mitglied der Geschäftsleitung und Head Transaction und Asset Management von Swiss Life Asset Managers in Deutschland. „Eine wichtige Voraussetzung für diesen Erfolg war die effiziente Zusammenarbeit mit unserem Partner SFO Capital Partners und die konsequente Repositionierung des Portfolios durch unser aktives Asset Management im Vorfeld.“



„Die Partnerschaft von SFO Capital Partners mit Swiss Life Asset Managers bei dieser Transaktion und die Synergien zwischen den Teams haben es uns ermöglicht, eine gezielte Wertschöpfungsstrategie bei 11 Objekten und in 9 Städten gleichzeitig umzusetzen“, ergänzt Mohamad Abouchalbak, CEO von SFO Capital Partners.



„Dieser Erfolg ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von SFO Capital Partners mit Swiss Life Asset Managers und der Kombination unseres agilen Investmentansatzes mit fundierten Marktkenntnissen sowie unserer Transaktionsstärke, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen“, so Tarek Germanos, Head of Investments bei SFO Capital Partners, abschließend.