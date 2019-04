Swiss Life und BVK bestätigen Zoom-Kauf

Nun ist der Kauf offiziell bestätigt: Swiss Life Asset Managers und die Bayerische Versorgungskammer (BVK) haben in Zusammenarbeit mit Corpus Sireo das Einzelhandels- und Bürogebäude Zoom in Berlin erworben. Dies teilten Swiss Life und Hines heute mit. Die Transaktion zählt neben dem Verkauf der Oberbaumcity, des Pressehauses am Alexanderplatz sowie dem Spreeturm zu den wichtigsten Deals im ersten Quartal in der Hauptstadt. Über den Kaufpreis wurde allerdings Stillschweigen vereinbart.

