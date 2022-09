Swiss Life und Beos zeichnen SLB-Deal mit Fugro

Swiss Life Asset Managers und Beos haben sich für den Fonds „Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG European Industrial & Logistics“ den Sitz des Geo Data-Anbieters Fugro in Rotterdam gesichert. Die 10.800 m² große Unternehmensimmobilie wechselt im Rahmen einer SLB-Transaktion den Eigentümer. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das angekaufte „Fugro TechCenter“ wurde 2014 errichtet und umfasst Büro-, Forschungs- und Lagerflächen auf insgesamt 10.800 m². In der Prismastraat 2-4 in Nootdorp liegend, befindet es sich direkt an der Grenze zu Den Haag im etablierten und sehr auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Gewerbegebiet „Heron". Durch einen in nächster Nähe gelegenen Autobahnanschluss an die A12 sowie die angrenzende Randstadrail-Station mit direkter Verbindung nach Den Haag und Rotterdam ist die Anbindung hervorragend.



„Das Objekt ist in besonderer Weise durch die hohen ESG-Ansprüche von Fugro geprägt. Es verfügt nicht nur über Photovoltaikanlagen und ein geothermisches Heiz- und Kühlungssystem, sondern zeichnet sich auch durch die grüne Fassade, eine hochwertige Dämmung sowie Grauwassernutzung aus. Überdies konnten wir mit Fugro bereits eine passende Green-Lease-Klausel in unserem Mietvertrag vereinbaren“, sagt Hendrik Staiger, Vorstand der Beos AG und Head Industrial & Logistics bei Swiss Life Asset Managers. Dieses umfassende Nachhaltigkeitskonzept wird auch durch die bestmögliche LEED-Platinum-Zertifizierung sowie das EPC (Energy Performance Certificate) Label A (Energieausweis) dokumentiert.



„Angesichts der hervorragenden Gebäudequalität, des langfristigen Mietvertrags und der attraktiven Lage stellt diese Transaktion einen optimalen Markteintritt für unseren Fonds in den niederländischen Markt dar. Dies erlaubt uns eine weitere geografische Diversifikation“, sagt Björn Pfeiffer, verantwortlicher Fondsmanager. Zuletzt erwarben Swiss Life Asset Managers und Beos in den Niederlanden vor wenigen Monaten eine Logistikimmobilie für einen ihrer anderen Fonds.



Der „Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF –ESG European Industrial & Logistics“ fokussiert sich auf europäische Industrie- und Logistikobjekte, richtet sich an langfristig orientierte institutionelle Investoren und wurde 2020 mit einem Zielvolumen von 1 Milliarde Euro lanciert. Seitdem konnten 19 fast vollständig vermietete Immobilien in Deutschland, Österreich, Frankreich und neulich in den Niederlanden mit einem Fondsvolumen von über 630 Millionen Euro akquiriert werden. Das Ziel ist stetiges qualitatives Portfoliowachstum in Westeuropa bei geplanter 5,5-6 Prozent Gesamtrendite und bis zu 33 Prozent Fremdkapital.