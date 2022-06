Swiss Life und Beos sichern sich zweites Logistikobjekt in Frankreich

Swiss Life Asset Managers und Beos sichern sich für den „Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG European Industrial & Logistics“ eine vollvermietete Logistikimmobilie im französischen Département Grand Est. Nach einem kürzlich erfolgten Ankauf in Niederösterreich [wir berichteten] erwerben die Partner damit nun das zweite Objekt in Frankreich.

