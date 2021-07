Swiss Life und Beos kaufen Berliner „Curve-Campus“ für über 100 Mio. Euro

Swiss Life Asset Managers hat zusammen mit der Beos AG den Berliner „Curve-Campus“ von der deutsch-irischen Signature Capital erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Er soll laut Marktinformationen aber bei knapp über 100 Mio. Euro gelegen haben. Das 26.000 m² Mietfläche umfassende Objekt soll in den neuen Fonds „Beos Berlin Prime Industrial“ eingebracht werden.

