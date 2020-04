Swiss Life und Beos investieren im Berlinbiotechpark

Die von der Swiss Life KVG verwaltete Investment-KG und Beos haben im Berlinbiotechpark in eine „Unternehmensimmobilie mit interessanten Entwicklungsmöglichkeiten in einer sehr guten Lage“ investiert, so die beiden Partner. Verkäufer der 22.100 m² großen Gewerbeimmobilie auf dem früheren Schering-Gelände in Charlottenburg sind zwei Family Offices, die laut Marktinformationen über 110 Mio. mit dem Verkauf erzielt haben sollen.

.

Die beiden erworbenen Gebäude befinden sich auf einem 13.700 m² großen Grundstück in der Max-Dohrn-Straße 8-10, das weiteres Nachverdichtungspotenzial bietet. Die voll vermieteten Flächen setzen sich aus 15.500 m² Bürofläche und 6.600 m² Laborfläche zusammen. Zudem befinden sich auf dem Areal 98 Pkw-Stellplätze. Der Großteil der Flächen ist an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für das Bundesinstitut für Risikobewertung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft vermietet. Bei einem der beiden erworbenen Gebäude handelt es sich um das ehemalige und denkmalgeschützte „Krankenhaus Jungfernheide“.



„Die Immobilie bietet ein hervorragendes Entwicklungspotenzial, sagt Dr. Christine Bernhofer, Geschäftsführerin der Swiss Life KVG. “Wir halten es für wichtig, gerade in dieser Zeit die Weichen für die Zukunft zu stellen und sehen hier eine große Chance für die Anleger und den Standort„.



“Entwicklungspotenzial„ sah die Eigentümer-Gesellschaft eines anderen Gebäudes im Berlinbiotechpark im vergangenen Jahr ein paar Meter weiter wohl nicht, als sie die Bagger anrücken ließen, um das unter Denkmalschutz stehende Kesselhaus auf dem Gelände abzureißen. Das zwischen 1958 und 1959 errichtete Kesselhaus hatte zusammen mit einem Laborgebäude und dem jetzt von Swiss Life und Beos erworbenen “Krankenhaus Jungfernheide“ ein Ensemble gebildet, das unter Denkmalschutz steht. Ein vom Bezirksamt verordneter Baustopp wurde ignoriert, so dass über 75 % des Gebäudes tatsächlich abgerissen wurden. Das Bezirksamt prüft aktuell, ob es die Wiederherstellung durchsetzen kann.



Wäre dies nicht der Fall, wäre das Areal als Büro- oder Hotel-Standort mehr als attraktiv, denn durch den circa 200 Meter entfernten S- und U-Bahnhof Jungfernheide ist der Park optimal angebunden. Die S-Bahnlinien S42 und S46 der Ringbahn sowie die U-Bahnlinie U7 verbinden den Standort mit der gesamten Berliner Innenstadt und der Peripherie. Auch überregional verfügt das Areal über eine gute Anbindung, insbesondere durch den direkten Autobahnanschluss an die A 100 und A 111. Der Hauptbahnhof ist mit dem Pkw in zehn Minuten zu erreichen.