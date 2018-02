Swiss-Life-Metropolitan Areas Fonds tätigt erste Immobilieninvestition in Wien

Swiss Life Asset Managers hat den ersten Kauf für seinen unlängst neu aufgelegten Europafonds „Swiss Life REF (DE) Key Metropolitan Areas Europe“ getätigt. Erworben wurden zwei zusammenhängende Bürogebäude mit ca. 17.000 m² vermietbarer Fläche, die Teil des Büroparks Marximum sind.

.

Das Objekt liegt an der Grenze zum 3. Wiener Gemeindebezirk in der so genannten Erdbergcity. Den Businesspark Marximum mit insgesamt fünf Bürogebäuden hat Verkäufer Hochtief im Jahre 2010 fertig gestellt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs waren die Mietflächen des Büroparks zu 90 Prozent hauptsächlich an solvente Mieter aus den Bereichen Versicherung, IT, Wohnungswirtschaft und Handel vermietet, von denen viele in den Bürogebäuden ihre Unternehmenszentralen etabliert haben.



Der Swiss Life Key Metropolitan Areas Europe ist ein offener AIF, dessen Angebote sich an deutsche institutionelle Investoren richten. Das Zielvolumen in Höhe von 700 Mio. Euro will der Fonds in innerstädtische Büro- und Einzelhandelsimmobilien sowie Fachmarktzentren in Metropolregionen in Europa investieren. Dabei haben Investitionen in Frankreich, den BeNeLux Ländern, Skandinavien, Großbritannien und Südeuropa Vorrang. Swiss Life Asset Managers ist zuständig für den Aufbau und die Verwaltung des Fondsportfolios.