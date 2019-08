Swiss Life Living + Working erwirbt Büroimmobilie „K 14“ in Moabit

Swiss Life Asset Managers hat für seinen Offenen Immobilienfonds „Swiss Life Living + Working“ nach dem im Juni erworbenen Potsdamer Waldstadt Center nun die nächste Investition getätigt und sich die Büroimmobilie „K14“ in der Kaiserin-Augusta-Allee 14 in Berlin gesichert. Verkäufer ist die Beos AG, die das Objekt 2017 erworben hatte [wir berichteten].

.