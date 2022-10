Swiss Life kauft Weidensteg-Quartiersentwicklung in Hamburg

Swiss Life Asset Managers hat ein rund 48.000 m² großes Grundstück zur Realisierung einer Quartiersentwicklung mit ca. 710 Wohnungen im Osten Hamburgs gekauft. Die bisher unter dem Projektnamen Weidensteg geplante Quartiersentwicklung liegt in Bergedorf.

.

Das Areal liegt am Weidenbaumsweg 133-143 entlang des Schleusengrabens. Nach den in 2021 erfolgten Ankäufen durch Fondsgesellschaften in Hamburg-Bergedorf mit großen Teilen aus dem Bergedorfer Tor sowie dem Gewerbehof der Glasbläserhöfe konnte Swiss Life Asset Managers nun in unmittelbarer Nähe eines der größten Entwicklungsgebiete für den Wohnungsbau in Hamburg erwerben.



Das bisher unter dem Projektnamen Weidensteg bekannte Areal zeichnet sich aus durch kurze Wege in die City von Bergedorf, Wasserbezug durch die Lage am Schleusengraben sowie eine gute verkehrliche Erschließung. Mit insgesamt 12 Baukörpern entsteht ein neues Quartier mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 77.000 m². Zusätzlich ist ein Nahversorgungszentrum mit Supermarkt und Drogerie vorgesehen.



Entlang des Weidenbaumswegs werden in einer Blockrandbebauung u. a. auch öffentlich geförderte Wohnungen sowie eine KiTa errichtet. Mit dem Kauf des Grundstücks soll die Realisierung der Wohneinheiten zügig umgesetzt werden. Bauvorbereitende Maßnahmen wie Bodensanierung und Erschließungsmaßnahmen sollen noch dieses Jahr beginnen.



Swiss Life Asset Managers ist neben den genannten Objekten in Hamburg-Bergedorf auch mit einer Projektentwicklung in Hamburg-Altona an der Holstenstraße vertreten. Dort entstehen 47 Wohnungen, sowie vier Gewerbeeinheiten samt Tiefgarage. Das Neubauprojekt am Weidenbaumsweg ist nun die zweite Projektentwicklung im Wohnungsbau von Swiss Life Asset Managers in Hamburg.