Swiss Life kauft Augsburgs Wahrzeichen in spe

Er soll Augsburgs neues Wahrzeichen im Westen werden und als architektonische Ikone des gleichnamigen, noch anzulegenden, Parks dienen: Der Sheridan Tower wird nach heftigen Geburtswehen in der Fuggerstadt mit reichlich Vorschusslorbeeren versehen. Jetzt aber gehört er erst einmal Swiss Life, genauer gesagt: dem „Swiss Life REF (DE) Key Regional Cities Germany“-Fonds. Für 19,4 Millionen Euro hat der Augsburger Projektentwickler Eco Office – er realisiert den Turm gemeinsam mit der Asset Bauen Wohnen GmbH als Übernehmer – die Immobilie verkauft.

„Augsburg ist für uns ein spannender Standort mit Potenzial. Durch den Abzug amerikanischer Streitkräfte, entstehen auf den ehemaligen Kasernengeländen nun Gewerbegebiete mit Optionen für modernen Büroneubau. Core-Objekte wie der Sheridan Tower an einem A-Standort in einer B-Stadt passen genau in unser Investmentprofil,„ so Roy Brümmer, Head of Investment & Transaction bei Corpus Sireo Real Estate.



Der Turm auf dem ehemaligen Kasernen-Gelände soll planmäßig im zweiten Quartal 2018 schlüsselfertig sein und dann insgesamt 4.250 m² Office-Fläche und 1.540 m² Einzelhandels- und Gastronomiefläche im Erdgeschoss vorhalten sowie eine Tiefgarage mit 93 Stellplätzen. Für die Büroflächen sind unter anderem die IT-Dienstleister Parit GmbH und Vogel IT-Medien, der Personalvermittler Brunel und das Stromversorgungsunternehmen Maxenergy vorgemerkt. Insgesamt sind in der Immobilie an der Max-Josef-Metzger-Straße 21 bereits rund 77 Prozent der verfügbaren Fläche vergeben. Der Neubau hat bereits eine LEED Platinum Vorzertifizierung, mit der Fertigstellung soll dann auch LEED Gold erreicht werden.



Der Sheridan Tower markiert den zweiten Zugang zum kürzlich aufgelegten „Key Regional Cities Fonds“, der auf eine Endmarke von rund 250 Millionen Euro ausgelegt ist und ausgesuchte Büroimmobilien in Regionalzentren im Visier hat. Zuvor hatte sich Swiss Life bereits ein Objekt mit 11.900 m² Fläche in der Munzinger Straße 5, 5a in Freiburg in den Bestand geholt. Angesichts der zweiten erfolgreichen Akquisition zeigt sich Fondsmanager Walter Seul sichtlich zufrieden: “Mit den ersten zwei Ankäufen haben wir einen sehr guten Start hingelegt und werden das Portfolio sukzessive weiter ausbauen."