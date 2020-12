Der Offene Immobilienpublikumsfonds „Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working“ hat kürzlich im Rahmen eines Asset Deals in das Pflegezentrum „Am Schwelmer Tor“ in Remscheid-Lennep investiert. Die Investitionssumme beträgt über 10 Millionen Euro.

Das Pflegezentrum verfügt über eine Gesamtmietfläche von 5.416 m². © Swiss Life Asset Managers Das Pflegezen...

Fotos: Swiss Life Asset Managers



[…]