Swiss Life investiert rund 24 Mio. Euro in Stade

Swiss Life Asset Managers hat für seinen offenen Immobilienpublikumsfonds Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working hat in Stade bei Hamburg rund 24 Millionen Euro in ein Wohnquartier investiert. „Wir investieren mit dem Living + Working ganz bewusst auch in moderne Wohnimmobilien an gefragten Standorten von kleineren und wachstumsstarken Städten im Umfeld von Metropolregionen. Denn insbesondere die langfristige Nachfrage bei Wohnflächen im Rahmen des Megatrends Urbanisierung stärkt die Ertragskraft des Fonds“, unterstreicht Dr. Christine Bernhofer, Geschäftsführerin der Swiss Life KVG die neueste Investition des Fonds.

