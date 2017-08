Swiss Life Living + Working baut Portfolio aus

Herengracht 282 in Amsterdam

Zu den bereits im Juli zum Vertriebsstart gemeldeten Transaktionen in Amsterdam [wir berichteten], hat das Fondsmanagement des offenen Immobilienpublikumsfonds Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working jetzt weitere Details zu seinen Transaktionen in der Amsterdamer Innenstadt bekannt gegeben. Die beiden Transaktionen stellen das erste Investment des Fonds im europäischen Ausland dar, und treiben somit die Diversifikation des Fonds voran.

.

Das Investitionsvolumen für die beiden Objekte Herengracht 168 und Herengracht 282 beträgt rund 15 Millionen Euro. Die in der Altstadt von Amsterdam gelegene Herengracht gehört zum Unesco Weltkulturerbe. Derzeit werden die beiden Gebäude mit einer Mietfläche von etwa 1.200 m² als Büros genutzt. Das erste Objekt ist für zwanzig Jahre vermietet. Für das zweite Objekt besteht ein 10-jähriger Mietvertrag. Der Hauptbahnhof, der zentrale Hauptplatz „Dam“ sowie verschiedene Museen befinden sich in der Nachbarschaft. Der in der Nähe gelegene Autotunnel IJ bietet schnellen Zugang zum Norden der Stadt. „Mit diesen beiden Gebäuden konnten wir uns Objekte in einer erstklassigen Innenstadtlage sichern, die auch nach dem Auslaufen der langfristigen Mietverträge sehr gefragt sein werden. Insbesondere die Option einer späteren Umnutzung des einen Gebäudes in „Wohnen“ ist macht das Investment noch attraktiver“, unterstreicht Walter Seul, Leiter Fondsmanagement.