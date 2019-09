Swiss Life investiert 30 Millionen Euro in Lahe

Swiss Life Deutschland wächst und plant ein neues Seminar- und Tagungszentrum am Firmenstandort in Hannover-Lahe. Der Bauantrag wurde nun eingereicht. Der Neubau wird über eine Gesamtfläche von etwa 7.300 m², davon circa 3.800 m² Tagungs- und Bürofläche mit mehr als 30 Schulungs- und Tagungsräumen und über einen 650 m² großen Veranstaltungssaal verfügen. Dadurch entstehen zusätzlich 170 moderne Arbeitsplätze und ein neuer Betriebskindergarten.

