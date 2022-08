Swiss Life erwirbt „The Grid“ im niederländischen Utrecht

Der Offene Immobilienpublikumsfonds „Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working“ hat kürzlich im Rahmen eines Asset-Deals im niederländischen Utrecht die Liegenschaft „The Grid“ erworben, die seitens eines Joint Ventures zwischen APF International und Angelo Gordon veräußert wurde. Der Eigentumsübergang des Objekts fand Anfang August 2022 statt. Seitdem befindet es sich im Asset Management von Swiss Life Asset Managers Deutschland.

