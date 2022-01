Swiss Life erwirbt Ärztehäuser in Mannheim und Heidelberg

Swiss Life Asset Managers erweitert das Portfolio des „Swiss Life ESG Health Care Germany V S.C.S. SICAV-SIF“ und sichert sich zwei Ärztehäuser in Mannheim und Heidelberg. Verkäufer beider Objekte ist der Heidelberger Projektentwickler Erhard & Stern.

.

Bei dem Objekt in Mannheim, welches im BEG 40-Standard errichtet wird, handelt es sich um ein geplantes Gesundheitszentrum im Stadtteil Almenhof. Die Transaktion erfolgt im Rahmen eines Share Deals; der Übergang von Nutzen und Lasten ist Ende des ersten Halbjahres 2024 geplant. In dem Objekt mit 10.825 m² Mietfläche entsteht ein medizinisches Zentrum mit flexiblen Praxisflächen sowie medizinnaher gewerblicher Nutzung. Es sind spezialisierte medizinische Leistungen und Infrastrukturen, wie bspw. eine Radiologie, ein OP-Zentrum oder aber auch Labore und Forschungsflächen geplant. Ergänzt wird das Ärztehaus durch ein modernes Fitnessstudio sowie ein Parkhaus mit 230 Stellplätzen.



Zuvor hatte Swiss Life Asset Managers bereits das Gesundheitszentrum „Bahnstadt Heidelberg“ von Erhard & Stern erworben. Es wurde ebenfalls im Passivhausstandard errichtet und besteht aus vier Vollgeschossen sowie einem Staffelgeschoss mit insgesamt 9.430 m² Mietfläche und 121 Pkw-Stellplätzen. Die Immobilie wurde im Rahmen eines Asset Deals erworben und im Jahr 2021 in den Bestand übernommen. Das multifunktionale Ärztehaus befindet sich unmittelbar angrenzend an die Heidelberger Innenstadt und fußläufig zum Heidelberger Hauptbahnhof. Rund 80% der Mietfläche entfallen auf medizinische und medizinnahe Nutzungen.



Der „Swiss Life ESG Health Care Deutschland V S.C.S., SICAV-SIF” hat 2020 seinen Betrieb aufgenommen und hat hinsichtlich des verwalteten Vermögens ein Zielvolumen von ca. 1 Milliarde Euro. Zuletzt umfasste der Fonds bereits ein beurkundetes Immobilienvermögen von mehr als 500 Millionen Euro, verteilt auf 37 Objekte. Der „Swiss Life ESG Health Care Germany V S.C.S. SICAV-SIF“ investiert in die Sektoren Pflegeheime, Betreutes Wohnen und Ärztehäuser. Er konzentriert sich auf Core und Core+-Objekte und verpflichtet sich zu Transparenz in Bezug auf ESG-Themen, insbesondere für diese Assetklasse spezifische ökologische und soziale ESG-Kriterien. Die angestrebte Rendite für Investoren liegt bei 5% p.a.



Bei den beiden Ankäufen handelt es sich um eine der größten Transaktionen im Bereich der Gesundheitsimmobilien (Gesundheitszentren), die in den letzten Jahren abgeschlossen wurden. Bei beiden Ankäufen wurde die Verkäuferseite von Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB Frankfurt rechtlich beraten. Die Käuferseite wurde von Raue Partnerschaft von Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen mbB begleitet.