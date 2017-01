Swiss Life bringt Offenen Publikumsfonds in Stellung

Bevorzugt an deutsche Privatanleger richtet sich der neue Offene Immobilien-Publikumsfonds „Swiss Life Living an Working“, den Swiss Life Asset Managers zu Beginn des zweiten Quartals 2017 in den Vertrieb schicken will. Der Fonds wird nach deutschem Recht konzipiert, hat aber sowohl heimische als auch europäische Immobilien im Visier. Der Name ist dabei durchaus wörtlich zu nehmen: Das Augenmerk wird auf Wohnen und Gesundheit, Retail und Office scharfgestellt. Das Portfolio soll also neben klassischen Mietwohnungen auch Seniorenresidenzen und Pflegeheime beinhalten, außerdem Büro-Objekte, Ärztehäuser und Retail-Immobilien unterschiedlicher Größenordnung. Die Eidgenossen haben die deutsche Tochter Corpus Sireo mit dem Management

[…]