Swiss Life und Beos übernehmen 545.000 m² des Industrieparks Griesheim

Swiss Life Asset Managers und die Beos AG haben ca. 545.000 m² des Industrieparks Griesheim in Frankfurt übernommen. Die Transaktion erfolgte als Erbpacht für 99 Jahre, also bis zum Jahr 2118. Erbpachtgeber ist die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH. Über den Erbpachtzins wurde Stillschweigen vereinbart. Beos wird den Industriepark langfristig managen und kontinuierlich zu einem modernen, gemischt genutzten Gewerbequartier weiterentwickeln.

.

„Der Industriepark Griesheim bietet angesichts der großen Nachfrage nach Gewerbeflächen in der gesamten Rhein-Main-Region großes Potenzial“, sagt Holger Matheis, im Vorstand der Beos AG zuständig für die Region Rhein-Main. „Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Planungen und wollen bei der Entwicklung des Areals eng mit der Stadt Frankfurt zusammenarbeiten sowie auch die Anliegen der Anwohner in der Umgebung und der Bestandsmieter berücksichtigen.“



Der insgesamt 72 Hektar große Industriepark Griesheim ist seit 1856 ein Industriestandort. Während der Fokus des Areals lange auf der Chemie-Industrie lag, hat sich dies in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewandelt. Inzwischen nutzen auch immer mehr mittelständische und Kleinunternehmen aus diversen Industrie-, Handwerks- und Dienstleistungssektoren den Standort. Aktuell sind in dem Industriepark 30 Unternehmen mit rund 450 Mitarbeitern niedergelassen.



Für den Betrieb der Infrastruktur des Areals wird auch weiterhin die Infrasite Griesheim GmbH als Versorgungs-, Service- und Entsorgungspartner der Unternehmen vor Ort zur Verfügung stehen.