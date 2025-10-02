Swiss Life Asset Managers UK erhält Doppelspitze

Tim Munn und Eduardo Illitsch übernehmen per 1. Januar 2026 die Funktion als Co-CEOs von Swiss Life Asset Managers in Großbritannien. Sie nehmen die Nachfolge von Giles King wahr, der in den Ruhestand treten und die Führung als CEO abgeben wird.

Tim Munn verfügt über 27 Jahre Erfahrung im Immobilienanlagemanagement, stieß 2020 zu Swiss Life Asset Managers in Großbritannien und ist seither Chief Investment Officer (CIO). Davor war er über zwei Jahrzehnte bei CBRE Investment Management tätig, wo er verschiedene leitende Positionen innehatte. In seiner neuen Funktion wird Tim neben seiner Verantwortung als Co-CEO weiterhin als CIO von Swiss Life Asset Managers UK tätig sein und Kontinuität, fundierte Marktkenntnisse und langjährige Kundenbeziehungen in das Führungsteam einbringen.



Eduardo Illitsch hat 31 Jahre internationale Erfahrung in der Finanzbranche und ist seit 2018 für Swiss Life Asset Managers tätig und seit 2020 Head of International Sales. Vor seinem Eintritt bei Swiss Life Asset Managers hatte er leitende Funktionen bei J.P. Morgan Asset Management und Credit Suisse inne. Er wird als Co-CEO für den Vertrieb, Joint Ventures und die Weiterentwicklung des UK-Geschäfts in neue Wachstumsfelder verantwortlich zeichnen und weiterhin als Head of International Sales von Swiss Life Asset Managers tätig sein.



Gemeinsam werden die beiden Manager bei Swiss Life Asset Managers UK ein neues Kapitel aufschlagen, um das Wachstum voranzutreiben und den Kunden langfristigen Mehrwert zu bieten.



"Wir danken Giles herzlich für seine hervorragende Arbeit für das Unternehmen, insbesondere für seine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Integration und dem Rebranding von Mayfair Capital. Seine Führung und profunde Branchenerfahrung waren entscheidend für die Entwicklung der Plattform, die wir heute haben. Der britische Markt verfügt über ein sehr starkes Wachstumspotenzial. Als Co-CEOs des UK Office können Tim und Eduardo große Erfahrung im Immobilienbereich und einen soliden Hintergrund als Kundenvertreter nutzen, um erfolgreiche Ergebnisse und dauerhafte Partnerschaften voranzutreiben», sagt Jan Plückhahn, Head of Real Estate bei Swiss Life Asset Managers.