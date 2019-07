Swiss Life Asset Managers gründet Holding

Tina Störmer

© Swiss Life Asset Managers/Stephan Knecht

Swiss Life Asset Managers passt ihre Deutschland-Organisation dem gewachsenen Geschäftsvolumen an. Unter der Führung von Tina Störmer, CEO des Unternehmens in Deutschland, steuert ein erfahrenes Geschäftsleitungsteam das gesamte Immobilien- und Wertschriftengeschäft in einer neu gegründeten Gesellschaft. Diese fungiert als Holding für die zu dem Immobilien-Manager zählenden Unternehmen in Deutschland und wird ihren Sitz in Frankfurt haben. Um sich noch stärker an den Kundenbedürfnissen auszurichten, wird die Geschäftsleitung um zentrale Geschäftsbereiche und Unternehmensfunktionen aufgestellt.

.

„In den vergangenen Monaten haben wir unsere strategische Neuausrichtung auf ein stabiles Fundament gestellt. Nun starten wir die Umsetzung unserer Wachstumsziele. Diese wollen wir durch attraktive Produkte mit langfristig stabiler Wertschöpfung und hoher Dienstleistungsqualität für unsere Kunden erreichen. Um die Zusammenarbeit unserer deutschen Unternehmenseinheiten zu intensivieren und eine hohe Kontinuität in der Führung sicherzustellen, besetzen wir die neue Geschäftsleitung in Deutschland mit erfahrenen Kollegen unserer Gesellschaften vor Ort“, erläutert Tina Störmer.



Anett Barsch, seit 2011 Geschäftsführerin der Corpus Sireo-Projektentwicklungssparte [wir berichteten], wird als Head Real Estate Project Development das Entwicklungsgeschäft von Swiss Life Asset Managers in Deutschland vorantreiben. Über die Tochter Corpus Sireo werden aktuell rund 43.000 m² Bürofläche realisiert. Zudem entstehen im Rahmen von Wohnprojektentwicklungen deutschlandweit rund 2500 Einheiten. Aus dem Bestandsportfolio der auf Unternehmensimmobilien spezialisierten Tochter Beos, das per 31.Dezember 2018 insgesamt 3,3 Millionen m² vermietbare Fläche umfasst, ergibt sich zudem mehr als eine Million Quadratmeter Nachverdichtungspotenzial.



Christine Bernhofer wird als Chief Operating Officer die Entwicklung und das Management regulierter sowie nichtregulierter Fondsprodukte und Vehikel für Immobilien- und Wertpapieranlagen deutschen Rechts verantworten. Für institutionelle und private Kunden managt Swiss Life Asset Managers in Deutschland heute bereits sieben Fonds und Anlagegefässe mit Assets under Management im Wert von rund einer Milliarde Euro. Für künftige Produkte in Deutschland möchte das Unternehmen vor allem die Swiss Life KVG als Fondsplattform sowie die Expertise in den Nutzungsarten Logistik/Light Industrial und Health Care nutzen. Für Gesundheitsimmobilien soll in Deutschland und Luxemburg zudem ein europäisches Kompetenzzentrum entstehen.



Michael Essl ist als Head Proprietary Insurance Asset Management (PAM) verantwortlich für die Vermögenswerte der deutschen Versicherungseinheiten. Er ist seit Mai 2018 bei dem Immobilie-Manager als Chief Investment Officer Germany tätig. Der Fokus der Anlagestrategie ist risikobasiert. Hierdurch sollen langfristig stabile Anlageergebnisse sichergestellt, die Zinsmarge gehalten und die Solvenz des Versicherungsgeschäfts geschützt werden. Derzeit umfasst das verwaltete Vermögen des Versicherungsgeschäfts in Deutschland rund 19 Milliarden Euro.



Michael Hennig übernimmt als Head Sales die Vertriebsfunktion in der Geschäftsleitung des Unternehmens in Deutschland. Dort ist er seit März 2019 in leitender Position tätig und wird nun den Vertrieb und die Vermarktung sämtlicher Immobilienprodukte und Wertpapier-Anlagelösungen im deutschen Markt verantworten. Wachstumstreiber sind neben dem Geschäft mit kapitalanlagebasierten Lösungen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge auch die Kapitaleinwerbung für bestehende und neue Produkte sowie die Digitalisierung von Kundenlösungen und Vertriebswegen. Neue Produkte sollen insbesondere im opportunistischen und Value-Add-Anlagesegment entwickelt werden.



Christian Schmid übernimmt als externer Neuzugang per 1. September 2019 die Funktion des Chief Financial Officer. Er stösst von der Munich Re Group zu Swiss Life Asset Managers. Acht Jahre lang verantwortete er dort als CFO das internationale Krankenversicherungsgeschäft.



Neuer Head Real Estate Asset Management wird Hendrik Staiger, Vorstandsmitglied der Beos für Süddeutschland, Akquisition und Corporate Solutions. Er wird den Aufbau, die Bewirtschaftung und Vermarktung sowie den Ankauf von Immobilienportfolios für alle Kundengruppen verantworten und ausbauen. Derzeit verwaltet Swiss Life Asset Managers europaweit ein Immobilienvermögen von mehr als 81 Milliarden Euro, darunter fallen in Deutschland mehr als 23 Milliarden Euro. Dieses Volumen soll in den kommenden Jahren unter anderem durch Investitionen für die Versicherung oder im Kundenauftrag sowie durch Co-Investments wachsen. Hierfür ist auch die länderübergreifende Zusammenarbeit des Immobilien-Managers bedeutsam, die aus Deutschland heraus durch die dort angesiedelten Kompetenzzentren für Logistik/Light Industrial und Health Care gestärkt werden soll. Die Ankaufsexpertise bündelt Swiss Life Asset Managers Deutschland in einem zentral agierenden Ankaufsteam.



„Aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und unserer lokalen Stärke ist Deutschland für uns der wichtigste Kernmarkt. Wir möchten den stetigen Wandel, der sich aus dem herausfordernden, aber auch chancenreichen Marktumfeld ergibt, zum Vorteil unserer Kunden und Mitarbeitenden aktiv gestalten. Mit unserem Führungsteam in Deutschland und den dortigen Markteinheiten wird es uns gelingen, unsere Position im Immobiliengeschäft in Deutschland sowie unsere Wertschriftenaktivitäten weiter auszubauen“, erklärt Stefan Mächler, CIO der Swiss Life Group.



Veränderungen bei Corpus Sireo Real Estate

Im Zuge der organisatorischen Weiterentwicklung in Deutschland hat Ralph Günther die interimistische Leitung von Corpus Sireo Real Estate GmbH planmäßig beendet. Er übernimmt erneut die Funktion als „Advisor to the Swiss Life Group CIO Stefan Mächler“. Zudem ist das Geschäftsführungsmitglied Michael Westerhove aus dem Unternehmen ausgeschieden. Die operative Geschäftsführung von Corpus Sireo verantworten nun Anett Barsch und Martin Eberhardt.