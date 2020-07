Swiss Life Asset Managers launcht neuen Healthcare-Fonds

Swiss Life setzt mit seinem neuen Fonds Swiss Life Real Estate Funds (Lux) erneut auf den Markt für Pflege- und Seniorenimmobilien. Der neu angekündigte Healthcare-Fonds mit Luxemburger Sicav-Struktur will vor allem in Deutschland (30%) und Frankreich (30%) investieren . Der auf Core- und Core-Plus-Immobilien fokussierte Fonds zielt auf ein Eigenkapitalvolumen von 600 Mio. Euro ab und kann zu bis zu 40 % leveragen. Die Zielrendite (IRR) liegt bei 5,25%. T Das Seed-Portfolio umfasst bereits 16 Senioren-Wohnanlagen in Deutschland sowie sechs in Frankreich. Weitere Akquisitionen in Frankreich und Italien befänden sich bereits in der Pipeline.

