Swiss Life AM und Beos gründen neues Logistik-JV

Swiss Life Asset Managers, Ingo Steves und Stephan Bone-Winkel haben ein Joint Venture für die Entwicklung von Logistikimmobilien gegründet: die Beos Logistics GmbH. Als Projektentwickler wird die neue Gesellschaft ihre Projekte an Investmentfonds von Swiss Life Asset Managers, Beos AG oder an Dritte veräußern.

.

Geführt wird das neue Unternehmen mit Sitz in Berlin von Ingo Steves, Managing Partner bei Beos Logistics und Hendrik Staiger, Geschäftsleitungsmitglied von Swiss Life Asset Managers in Deutschland und Vorstand der Beos. Während der Fokus der Entwicklungsaktivitäten zunächst auf Deutschland liegt, wird eine Expansion in das europäische Ausland angestrebt.



„Wir streben einen ambitionierten Wachstumskurs an. Nicht erst seit Corona hat die Nutzernachfrage nach Logistikflächen in Europa rasant zugenommen, ohne auf ein ausreichendes Angebot zu treffen. Hier möchten wir unterstützen und gemäß unserem Selbstverständnis als Partner von Kommunen und Logistiknutzern innovative und architektonisch ansprechende Logistikimmobilien entwickeln“, erläutert Per Erikson, CEO von Swiss Life Asset Managers in Deutschland.



„Wir decken das gesamte Spektrum eines führenden Investor-Developers ab. Das bedeutet vor allem, dass wir neben großen Logistikhallen und Distributionscentern vor allem auch Brachflächen revitalisieren und Objekte für die City-Logistik bauen werden. Dabei haben wir als Teil von Swiss Life Asset Managers die finanzielle Stärke, um nicht nur Built-to-Suit-Projekte umzusetzen, sondern auch in Vorleistung zu gehen, Grundstücke vorzuhalten und ohne Vorvermietung zu entwickeln. Attraktive Grundstücke und Logistikimmobilien nach unserem Anforderungsprofil können wir sehr kurzfristig erwerben“, sagt Ingo Steves.



Für den Aufbau einer Landbank und Projektentwicklung stellt Swiss Life Asset Managers bis zu 100 Mio. Euro zur Verfügung.



„Mit Swiss Life Asset Manager und der Beos kann die Beos Logistics vom Start weg auf ein eingespieltes Netzwerk bis in die lokalen Märkte zurückgreifen. Außerdem können wir die Stärke ausspielen, dass wir neben der Logistik auch Kombinationen mit Unternehmensimmobilien entwickeln können, um Synergieeffekte zu generieren und zu nutzen“, betont Hendrik Staiger, der bei Swiss Life Asset Managers in Deutschland den Bereich Industrial & Logistics verantwortet.



Erfahrenes Führungsteam

Ingo Steves war u. a. in verantwortlicher Position bei einem führenden Investor-Developer in Europa tätig. Dort entwickelte und erwarb er mehr als 2 Millionen m² an Logistikflächen für renommierte nationale und internationale Kunden. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der WestLB-Gruppe, es folgten Managementpositionen bei Investmentvehikeln der Deutschen Bank und Warburg-Gruppe sowie leitende Positionen bei dem US-REIT Prologis.



Hendrik Staiger ist seit 2005 für die Beos AG tätig und bleibt auch weiterhin Vorstand des Unternehmens für den Bereich Corporate Solutions und Transaktionen. Darüber hinaus ist Hendrik Staiger Head Industrial & Logistics bei Swiss Life Asset Managers Deutschland.



Stephan Bone-Winkel beteiligt sich als Partner an der operativen Gesellschaft und an den Entwicklungsprojekten. Er ist Gründer und Mitglied des Aufsichtsrats der Beos AG sowie Honorarprofessor für Projektentwicklung an der Universität Regensburg.