Swiss Life AM sichert sich Büroimmobilie in Dresden

Der Dresdner Immobilienmarkt hat sich in den vergangenen Jahren ausgesprochen dynamisch entwickelt und vor allem der Büromarkt hat eine eindrucksvolle Entwicklung hingelegt [Büromarkt Dresden weiter auf Erfolgskurs]. Kein Wunder also, dass die sächsische Landeshauptstadt angesichts des Angebotsengpasses in den Big 7 bei vielen Investmenthäusern weit oben auf der Agenda steht. Auch die Swiss Life Asset Managers zählen die Stadt zu den 26 „wert- und renditestabilsten“ Städten in Deutschland und haben jetzt für das dritte Investment ihres „Swiss Life REF (DE) Key Regional Cities Germany“ auf die Elbmetropole gesetzt und in ein Büro- und Geschäftshaus am Fletscherplatz investiert.

Die Immobilie Nicolaistraße 28 hält 8.165 m² Nutzfläche vor und ist nahezu komplett belegt. Mieter sind unter anderem eine renommierte Steuerkanzlei und die Versicherungskammer Bayern, die Universität Dresden hat Teilbereiche angemietet, diverse Arztpraxen firmieren unter dieser Adresse und auch die im Erdgeschoss angesiedelten Einzelhandelsflächen von ca. 1.800 m² sind vollvermietet. Zudem gehört eine Tiefgarage zum Gebäude, das aus dem Bestand eines Family Offices gekauft wurde. Die gemischte Mieterstruktur zählt zu den ausgemachten Kriterien, die der Fonds zur Diversifikation seines anzustrebenden Portfolios anlegen will. Weitere Charakteristika liegen in variablen Größen und Altersklassen und diversen geografischen Lagen, die bis zu Liegenschaften an B-Standorten der Top Seven reichen, welche als „selektive Beimischung“ in Betracht gezogen werden. Der Fonds ist auf ein Zielvolumen von 250 Millionen Euro ausgelegt.



Für das als deutsches Sondervermögen über die Swiss Life KVG aufgelegte Vehikel stehen bevorzugt Büroimmobilien im Fokus. Zielklientel sind institutionelle Anleger aus Deutschland. Dem ersten Investment in Form eines Bürokomplexes in Freiburg (Munzingerstraße 5 und 5a) folgte der Erwerb des Sheridan Towers in Augsburg [Swiss Life kauft Augsburgs Wahrzeichen in spe].