Swiss Life AM kauft Pflegeheim für Healthcare-Fonds

Swiss Life Asset Managers baut das Portfolio des „Swiss Life ESG Health Care Germany V S.C.S. SICAV-SIF“ weiter aus. Nach dem kürzlich erfolgten Erwerb zweier Ärztehäuser in Mannheim und Heidelberg [wir berichteten] handelt es sich bei dem jüngsten Neuzugang um ein Pflegeheim im Großraum Hamburg.

Die Seniorenpflegeresidenz in Kummerfeld (Kreis Pinneberg) ist eine im August 2021 eröffnete vollstationäre Pflegeeinrichtung und der erste Bauabschnitt für ein Pflege-Wohnquartier in der Gemeinde Kummerfeld. Das Neubauprojekt in der Bundesstraße 39 verfügt über 128 Pflegeplätze und wird von der K & S Unternehmensgruppe betrieben. Das viergeschossige Gebäude wurde im KfW 55-Standard als Energieeffizienzhaus von einem Joint-Venture aus der Hamburger Senectus GmbH und der Bremer Specht Gruppe errichtet. Der Standort Kummerfeld ist Teil der Metropolregion Hamburg und grenzt im Süden direkt an Pinneberg.



Der „Swiss Life ESG Health Care Germany V S.C.S. SICAV-SIF” hat 2020 seinen Betrieb aufgenommen und hinsichtlich des verwalteten Vermögens ein Zielvolumen von ca. 1 Milliarde Euro. Zuletzt umfasste der Fonds bereits ein beurkundetes Immobilienvermögen von mehr als 500 Millionen Euro, verteilt auf 37 Objekte.