Swiss Life AM kauft Logistikportfolio von Driven Investment

Swiss Life Asset Managers und Beos haben für ihre Fonds „EIL“ und „SLERF“ ein Logistikportfolio von Driven Investment erworben. Die fünf vollvermieteten Objekte mit zusammen 124.800 m² befinden sich an verschiedenen Standorten. Der Kaufpreis soll bei rund 100 Mio. Euro liegen.

.

„Wir haben unser Logistikportfolio seit 2019 mit einem aktiven Asset Management kontinuierlich durch Investitionen und Vermietungen aber auch durch einen Zukauf optimiert und erfolgreich stabilisiert“, sagt Togrul Gönden, Geschäftsführer von Driven Investment. Das Unternehmen konnte in den vergangenen zwei Jahren das komplett leer stehende Portfolio nahezu vollvermieten und nun mit einer gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge von über sechs Jahren veräußern. Darüber hinaus wurden zum Teil 24/7 Nutzungsgenehmigungen erwirkt sowie eine Erweiterungsfläche mit einem der Mieter geplant.



Die fünf Objekte umfassen zusammen rund 125.000 m² Mietfläche. Die Immobilien befinden sich in Burgthann bei Nürnberg (33.400 m² Mietfläche), Emsbüren nahe der niederländischen Grenze (30.500 m²), Oyten bei Bremen (zwei Objekte mit 30.900 m² bzw. mit 4.900 m²) und Hildesheim (25.100 m²). Für das Objekt in der Hildesheimer Benzstraße hatte Driven erst kürzlich mit dem Onlinehändler Juskys den Mietvertrag für die Gesamtfläche unterzeichnet [wir berichteten]. Alle Objekte befinden sich in aus Logistiksicht attraktiven Lagen – nahe wichtiger Autobahnachsen, Verkehrsknotenpunkte und/oder Metropolregionen.



Das Portfolio wird aufgeteilt und in die Fonds „Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG European Industrial & Logistics“ (EIL) und „Swiss Life Real Estate Funds (LUX) European Retail SCS, SICAV-RAIF“ (SLERF) eingebracht. „Mit diesem Logistikportfolio können wir trotz des großen Wettbewerbs am Logistikinvestmentmarkt unsere Fonds zu guten Konditionen um attraktive Objekte erweitern, die stabilisiert sind und dennoch weiteres Wertschöpfungspotenzial aufweisen“, sagt Hendrik Staiger, Vorstand der Beos AG und Head Industrial & Logistics Germany bei Swiss Life Asset Managers.



Bei der Transaktion wurde Driven Investment rechtlich von Rechtsanwalt Ole-Hagen Zachriat, steuerlich von Audit Tax & Consulting Services (ATC) und Otto Wirtschaftsprüfer Steuerberater PartG mbB sowie technisch von Witte Projektmanagement beraten. Zudem war der Immobilienberater BNP Paribas Real Estate vermittelnd für Driven Investment tätig.