Swiss Life AM kauft für CREFG IV Gewerbepark in Hamburg

Swiss Life Asset Managers hat einen Gewerbepark in Hamburg für den Beos Corporate Real Estate Fund Germany IV von der GAC Verwaltung und Entwicklung GmbH erworben. Der ökologisch nachhaltige Gewerbepark in Bergedorf ist annähernd voll vermietet, weist einen diversifizierten Mietermix auf und umfasst 12.700 m² Gewerbefläche. „Mit diesem Ankauf konnten wir für den Beos Corporate Real Estate Funds Germany IV ein wirtschaftlich sehr attraktives Asset gewinnen, das auch im Hinblick auf seine soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit überzeugen kann", freut sich Dr. Christine Bernhofer, Geschäftsführerin der Swiss Life KVG über die Transaktion.

.

Der Großteil der Objekte des Gewerbeparks besteht aus 2016 bis 2019 errichteten Neubauten. Die rund 12.700 m² Mietfläche setzt sich aus Büro-, Service-, Handwerker- und Selfstorageflächen zusammen. Die Hauni Maschinenbau GmbH, die Deutsche Post AG und die 3NET EDV Netzwerk GmbH sind neben diversen Existenzgründern die Hauptmieter der zu 97,5 Prozent vermieteten Liegenschaft. Mit seiner Lage im Weidenbaumsweg ist das Ensemble Bestandteil des gemischt genutzten urbanen Quartiers „Glasbläserhöfe“. Die umgebende Wohnbebauung profitiert von den Gewerbeflächen, da diese die Ansiedlung hochwertiger Arbeitsplätze ermöglichen.



„Die modernen und sehr flexiblen Flächen garantieren in Kombination mit der direkten Nähe zum Bergedorfer Stadtkern und der Anbindung an die Hamburger City auch langfristig eine hohe Drittverwendungsfähigkeit für alle Nutzungsarten“, sagt Katja Freese, Niederlassungsleiterin bei BEOS in Hamburg.



Das Areal verfolgt außerdem verschiedene Nachhaltigkeitsstrategien. So existieren Ladestationen für die Elektrofahrzeuge der Deutschen Post sowie LED-Leuchten und Präsenzmelder. Darüber hinaus verfügt der Standort über eine Photovoltaikanlage sowie ein Blockheizkraftwerk, welches zum größten Teil mit nachhaltigen Rohstoffen betrieben wird. Nicht zuletzt sind auf dem Gelände Nistkästen für Vögel und Fledermäuse installiert.



Der CREFG IV ist der erste Beos-Fonds, der von der Swiss Life KVG verwaltet wird. Er wurde 2018 mit dem 32 Objekte umfassenden Laetitia-Portfolio als Startportfolio aufgelegt und umfasst durch weitere Zukäufe mittlerweile ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro. Angestrebt wird eine Ausschüttung von 5,5 bis 6,0 Prozent pro Jahr nach Kosten und Gebühren. Der CREFG IV investiert wie seine Vorgänger in gemischt genutzte bestehende Unternehmensimmobilien in den Top-7-Ballungsräumen Deutschlands sowie zu maximal 40 Prozent in Wachstumsregionen wie Hannover, Karlsruhe, Ulm, Nürnberg und Regensburg. Der Spezialfonds richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren.