Swiss Life AM hisst Richtkrone für Logistikzentrum Zwickau Nord

Swiss Life Asset Managers hat gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Politik und Wirtschaft das Richtfest für das neue Logistikzentrum Zwickau Nord in Ponitz gefeiert. Der Investor errichtet die Logistikimmobilie mit mehr als 22 500 m² Gesamtfläche auf einem fast 50 000 m² großen Greenfield-Areal in der Altenburger Straße.

