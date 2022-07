Swiss Life AM erwirbt Teil des Metro Campus

Swiss Life Asset Managers erwirbt einen Teil des Metro Campus in Flingern. Auf dem 73.200 m² großen Areal plant das Unternehmen ein urbanes Quartier mit Gewerbe und bis zu 1.500 Wohnungen. Metro AG und Metro Deutschland Hauptverwaltungen verbleiben weiter auf dem angrenzenden Grundstück und entwickeln dort auch ihrerseits das eigene Areal weiter.

