Swiss Life AM erwirbt das Immobiliengeschäft von Ness, Risan & Partners

Mit dem Erwerb des Immobiliengeschäfts von Ness, Risan & Partners (NRP) erweitert Swiss Life Asset Managers ihre geografische Präsenz und stärkt den Zugang zu neuen Investoren in den nordischen Ländern.

.

NRP verwaltet ein vielfältiges Portfolio von Büro-, Einzelhandels- und Industrieimmobilien in der gesamten Region, wobei der Schwerpunkt auf Logistikimmobilien liegt. Das Portfolio zeichnet sich durch attraktive Liegenschaften an strategischen Lagen und langfristigen Mietverträgen aus. Ende 2020 verwaltete und bewirtschaftete das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von NOK 11,4 Milliarden (CHF ca. 1,2 Milliarden). Zu den Kunden von NRP zählen Family Offices, Privatanleger, Investmentgesellschaften, Stiftungen, Trusts und institutionelle Anleger.



„Mit einem der führenden Anbieter von Logistikimmobilien in den nordischen Ländern können wir unsere geografische Präsenz strategiekonform stärken und unsere Position als führende Immobilien-Managerin1 in Europa weiter ausbauen“, sagt Stefan Mächler, CIO der Swiss Life- Gruppe. „Mit diesem Schritt erweitern wir unsere Kundenbasis und ermöglichen unseren Kunden einen direkten und profunden Marktzugang für nordische Immobilien. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen und erfolgreichen Team von NRP“.



Swiss Life Asset Managers wird den Immobilienbereich von NRP mit 39 Mitarbeitenden übernehmen und den Standort Oslo beibehalten. Sie werden unter der Marke Swiss Life Asset Managers auftreten. Christian Ness, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von NRP, übernimmt die Leitung von Swiss Life Asset Managers in den nordischen Ländern.



Über den Verkaufspreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Vorbehaltlich der Zustimmung der norwegischen Finanzaufsicht wird die Transaktion voraussichtlich im vierten Quartal 2021 abgeschlossen.