SWIMS Invest wächst durch Zusammenarbeit mit Projektenwicklern

Die SWIMS Invest GmbH blickt sowohl bzgl. Umsatz als auch auf Mandatsebene auf ihr bisher erfolgreichstes Geschäftsjahr seit Gründung 2017 zurück.

.

Die Covid-19-Pandemie hat auch für uns für ein herausforderndes Marktumfeld gesorgt, sagt Andreas Schönberger, Geschäftsführer der SWIMS Invest. So brach das Segment der Businesshotels im 3-4 Sterne-Segment ab März signifikant ein. Auslastungen großer Businesshotels gingen teilweise auf 10-20% des saisonal Üblichen zurück. Eine Erholung ist jedoch im Segment Freizeitimmobilien – insbesondere Apartmenthotels – mittlerweile deutlich spürbar. Dies gilt insbesondere für Projektenwicklungen auf Stand LP4. Neu abgeschlossene Betreiberverträge stellen allerdings neben der traditionellen Fixpacht zunehmend auf Umsatzkomponenten ab.



Stark zeigten sich weiterhin die Segmente Lebensmitteleinzelhandel und Sozialimmobilien. Während der stationäre Handel durch Covid19-Beschränkungen und Online-Handel leidet, so zeigten sich Lebensmittel-geankerte Objekte über das gesamte Jahr hinweg äußerst krisenfest. Dasselbe gilt für das Segment Sozialimmobilien, insbesondere Pflege. Die hier zugrundeliegenden sozioökonomischen Trends setzen sich unabhängig von der Pandemie weiterhin fort. Das Preisgefüge im Markt blieb dementsprechend stabil.



SWIMS Invest betreute im Jahr 2020 in Deutschland und Österreich Mandate in allen oben genannten Immobiliensegmenten. Dabei zeichnet SWIMS Invest insbesondere die enge Zusammenarbeit mit lokal agierenden Projektentwicklern aus. Diesen bietet SWIMS einen Zugang zu institutionellen Investoren und Family Offices in der gesamten DACH-Region. Je nach Anforderung und soweit im Rahmen einer laufenden Projektentwicklung noch möglich unterstützt SWIMS Invest auch die Optimierung des jeweiligen Produktkonzepts im Hinblick auf optimierte Vermarktungsfähigkeit der schlüsselfertigen Immobilie.