Swietelsky mietet im Triebwerk München

Swietelsky hat das Werkgebäude 2 im Triebwerk München zum neuen Standort erkoren. Aurelis vermietete dem deutschen Tochterunternehmen des österreichischen Baukonzerns rund 1.900 m² für Büro- und 270 m² für Lagernutzung sowie 25 Stellplätze.

„Das Werkgebäude 2 ist ein historisches Gebäude mit besonderem Flair. Die Lage in unmittelbarer Nähe des neu entstehenden Stadtviertels Freiham und die Anbindung an die Innenstadt und die umliegende Region sind ausgezeichnet. Für unsere Bedürfnisse ist der neue Standort perfekt“, kommentiert das Swietelsky-Team in München den neuen Standort. Die Mietflächen im zweiten und dritten Obergeschoss übernahm das Unternehmen bereits zum ersten Oktober dieses Jahres. Die übrigen Flächen im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss nutzt der neue Mieter ab dem ersten März 2024. Bei der Vermietung war die Igenus Immobilien GmbH & Co. KG vermittelnd tätig.



Das Objekt wurde 1914 in Betrieb genommen und diente bis 2015 als Verwaltungsgebäude der Deutschen Bahn. Der Mansardenwalmdachbau wurde von der Aurelis aufwändig saniert und in ein Bürogebäude mit moderner Ausstattung umgewandelt. Prägend sind der Galerieraum mit Glasfassade und das innen sichtbare historische Holztragwerk des Dachstuhls. Auch die markante Bahnhofsuhr an der Außenfassade wurde erhalten.



„Der Büromarkt in München präsentiert sich aktuell wenig dynamisch. Dass in diesem schwierigen Marktumfeld eine Komplettvermietung gelungen ist, verdeutlicht die besondere Qualität des Triebwerk München“, urteilt Stefan Wiegand, Geschäftsführer der Aurelis Region Süd.



Das Werkgebäude 2 ist Teil der Revitalisierung des Triebwerks München. Erst Ende November hatte Aurelis den Umbau des Werkgebäudes 3 auf dem neuen Business Campus fertiggestellt und an den Single-Tenant-Mieter Mynaric übergeben [wir berichteten].