Sweco erhält Zuschlag für Modernisierung des DRV-Gebäudes

Der Dienstgebäudekomplex „Ruhrstraße“ der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) in Berlin-Wilmersdorf soll saniert und modernisiert werden. Ziel ist es, moderne Arbeitsplätze zu schaffen und den Standort zukunftsfähig zu machen. Die Sweco GmbH hat den Zuschlag für die Objektplanungs- und Fachplanungsleistungen der Leistungsphase 5 (mit der Option 6-9) erhalten.

.