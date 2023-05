SWD legt Grundstein für Wohnungen in Gerresheim

Die städtische SWD legte am 26. Mai gemeinsam mit Düsseldorfs Beigeordneter für Planen, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen, Cornelia Zuschke, sowie der Leiterin des Wohnungsamtes, Dr. Friederike Nesselrode, den Grundstein für ein neues Wohnquartier in Gerresheim.

.