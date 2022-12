SWD hÃ¤lt an geplanten Neubauprojekten fest

Die Düsseldorfer SWD hält trotz der schwierigen Marktlage an ihren Neubauplänen fest: In den kommenden Monaten steht der Start für fünf Neubaumaßnahmen, die insgesamt für 186 neue Wohnungen auf den Markt bringen, an. Dies teilte das Unternehmen jetzt mit. Weitere 112 Wohnungen in zwei Projekten sind bereits im Bau und werden im kommenden Jahr 2023 fertiggestellt. Unterm Strich investiert die Wohnungsgesellschaft fast 90 Mio. Euro in die 298 Wohnungen dieser sieben aktuellen Bauprojekte. , die bis auf wenige Ausnahmen öffentlich gefördert sind.

.

„Aktuell erlebt die gesamte Baubranche einen massiven Einbruch wegen zahlreicher Projektstreichungen auch durch kommunale Wohnungsunternehmen. Die SWD ist aber so gut aufgestellt, dass sie in diesem schwierigen Branchenumfeld antizyklisch agieren und in der Krise weiter neue Projekte beginnen kann. Das ist nicht nur wichtig, weil gute bezahlbare Wohnungen in Düsseldorf dringend benötigt werden. Vielmehr ist jeder Neubau − wie auch jede Modernisierung – ein aktiver Beitrag des Unternehmens zum Klimaschutz, denn die neuen Wohnungen bieten energetische Vorteile und sorgen für weniger CO2-Emissionen. Bezahlbares und klimaschonendes Wohnen zu ermöglichen − das ist unser Auftrag und danach wird die SWD ihr Handeln in den kommenden Jahren besonders ausrichten", so SWD-Geschäftsführer Klaus Feldhaus.



Entsprechend analysiert das Unternehmen gerade in einer umfangreichen Portfolioanalyse seinen Wohnungsbestand, um die energetischen Modernisierungen im Sinne des Klimaschutzes langfristig zu planen. Des Weiteren läuft gerade eine Potentialanalyse zur Photovoltaik, in der geeignete Immobilien für die Installation von Photovoltaik-Anlagen identifiziert werden. Die Ergebnisse werden im Mai 2023 vorliegen.



Insgesamt hat die Wohnungsgesellschaft im vergangenen Jahr 127 neue Wohnungen erstmals vermieten können. Diese Wohnungen stehen für energetisch modernen, qualitativ guten und vor allem bezahlbaren Wohnraum. 96 Prozent dieser Wohnungen sind öffentlich gefördert. Sie bieten also ein Zuhause für Menschen mit niedrigeren und mittleren Einkommen, die auf dem Düsseldorfer Wohnungsmarkt nur geringe Chancen haben. 32 weitere Wohnungen auf Neubau-Niveau sind im vergangenen Jahr durch Komplett-Modernisierungen von Bestandsimmobilien entstanden.



Mit fünf weiteren Neubauprojekten, die in den kommenden Monaten starten, schafft die SWD weitere 186 bezahlbare Wohnungen. Zum Teil − wie an der Heyestraße und der Hansaallee – laufen bereits erste Vorarbeiten. Auch an der Chemnitzer Straße, der Ernst-Derra-Straße und der Talstraße werden bald Baustellen eingerichtet. Das Gesamtvolumen der fünf genannten neuen und der beiden noch laufenden Projekte an der Hospitalstraße und der Leverkuser Straße summiert sich auf fast 90 Mio. Euro. Insgesamt realisiert die SWD aktuell also 298 Wohnungen, die fast ausschließlich öffentlich gefördert sind.



An der Eythstraße 3, der Benzstraße 14 und 12, sowie der Körtingstraße 14 sind seit September 2020 insgesamt 42 neue Wohnungen entstanden [wir berichteten]. Die Wohnungen verteilen sich auf vier identische Neubauten. Alle Wohnungen sind bereits vermietet. Das zuletzt fertiggestellte Gebäude an der Benzstraße 12 ist mit dem Neubau Körtingstraße 14 unterirdisch durch eine Tiefgarage verbunden. Die Mehrfamilienhäuser wurden als energiesparende KfW-Effizienzhäuser 55 errichtet und sind an das Fernwärmenetz angeschlossen. So können die CO2-Emissionen der Gebäude deutlich reduziert werden.



Bereits seit Juni 2022 wird an der Ecke Leverkuser- und Küpperstegerstraße ein Mehrfamilienhaus mit 21 Wohnungen und insgesamt 1.322 m² Wohnfläche gebaut. Alle 21 Wohnungen sind öffentlich gefördert, so dass bezahlbarer Wohnraum in guter Qualität entsteht. Sämtliche Wohnungen werden barrierefrei ausgeführt und das Gebäude ist vollunterkellert. Das energiesparende Gebäude erfüllt die Anforderungen des KfW-55-Standards. Im Außenbereich wird es 30 überdachte Fahrradstellplätze geben und auch eine Kinderspielfläche ist geplant. Das Projekt soll im September 2023 fertiggestellt werden.