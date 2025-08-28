SWD goes Solar - 390.000 kWh bis 2026 geplant

Von der Zentrale bis zu Neubauquartieren: Die SWD setzt auf Photovoltaik und produziert künftig Strom für seine Mieter. Bis 2026 sollen Solaranlagen auf den Dächern der Wohnungsbaugesellschaft jährlich über 390.000 kWh liefern.

Fotos: SWD, Fotograf: David Young



[…]