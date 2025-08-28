⚠ Javascript Fehler:
Javascript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, muss Javascript aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.
⚠ Cookie Fehler:
Cookies sind in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, müssen Cookies aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.
28. August 2025
28. August 2025
Drucken
Favoriten Solarstrom für Mieter und Zentrale
SWD goes Solar - 390.000 kWh bis 2026 geplant
Von der Zentrale bis zu Neubauquartieren: Die SWD setzt auf Photovoltaik und produziert künftig Strom für seine Mieter. Bis 2026 sollen Solaranlagen auf den Dächern der Wohnungsbaugesellschaft jährlich über 390.000 kWh liefern.
[…]
Fotos: SWD, Fotograf: David Young
Top informiert
Recherchieren im umfangreichen News-Archiv mit über 142.689 Artikeln
Abo-Preisvorteil
Als Abonnent nutzen Sie einen kräftigen Spar- und Zeitvorteil.
Bereits ab 13,00 €