Der Schweizer Uhrenkonzern Swatch verlässt seinen langjährigen Standort am Kurfürstendamm und zieht in die ca. 123 m² große Ladenfläche in die Tauentzienstraße 17, welche zuvor von Sennheiser Electronics genutzt wurde. Cityjung Immobilien Berlin war im Alleinauftrag für den Eigentümer tätig.

.