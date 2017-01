Swap-Verträge: OLG Düsseldorf straft Banker ab

Ein Urteil mit Signalwirkung und vermutlich Rattenschwanz: Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat der Stadt Kamp-Lintfort in dem Acht-Millionen-Euro-Streit um Darlehensverträge aus dem Jahr 2007 uneingeschränkt Recht gegeben und die involvierte Bank wegen massiver Verletzung der Beratungspflicht abgestraft. Stein des Anstoßes: Die Zinshöhe der Kreditverträge war von der Kurs-Entwicklung des Schweizer Frankens abhängig gemacht worden (sogenannte „Swap-Verträge“). Das Gericht warf der beteiligten Dexia-Bank vor, die Risiken „verharmlost“ zu haben, respektive erst gar nicht explizit darauf hingewiesen zu haben.

.

Die Stadtväter und ihre Anwälte betonten nach dem Urteilsspruch denn auch: „Kein Kämmerer der Welt schließt Verträge ab, die für seine Stadt das Risiko eines Millionen-Verlustes bergen.“ Ob die Dexia-Bank von ihrer Möglichkeit Gebrauch macht, die Nichtzulassung einer Revision anzugreifen, ist noch nicht bekannt.



Ziemlich wahrscheinlich erscheint dagegen, dass auch die ehemalige WestLB (heute: Erste Abwicklungsanstalt EAA) in einem ähnlichen Verfahren nachträglich abgestraft wird. Auch hier wird ins Feld geführt, dass die Banker gegenüber den früheren Kämmerern ihre Pflichten einer sorgfältigen und umfassenden Information über Wagnisse und Gefahren eines solches Abschlusses nachhaltig verletzt hätten. Kamp-Lintfort und sein Rechtsbeistand haben angekündigt – so es nicht im Vorfeld nicht zu einer gütlichen Einigung kommen sollte – die Angelegenheit bis zum Bundesgerichtshof verfolgen zu wollen. Für Banker markiert jedenfalls schon die Düsseldorfer Entscheidung ein Ausrufezeichen. „Auch wenn die Verträge nicht identisch sind, ist die Rechtsfrage im Kern dieselbe. Hätten die Vertreter der damaligen WestLB den früheren Kämmerer Paulini und seine Mitarbeiter serös beraten und darüber aufgeklärt, dass sie einen Vertrag empfehlen, der ein unbegrenztes Risiko mit der Gefahr eines Millionenschadens für die Stadt beinhaltet, wäre es niemals zum Abschluss gekommen. Erschwerend kam bei der WestLB hinzu, dass die WestLB als Mitglied der kommunalen Sparkassenfamilie angesehen wurde und ihre Vertreter die ,Beratungsgespräche´ stets in Begleitung und mit Unterstützung der Mitarbeiter der örtlichen Sparkassen geführt haben. Juristisch bewerte ich das nicht nur als Pflichtverletzung, sondern als einen eklatanten Vertrauensverstoß. Wir gehen mit unseren Anwälten Dr. Thomas Jelitte und Dr. Michael Bosse von der Kanzlei Kapellmann, die uns in allen anhängigen Verfahren vertreten, davon aus, dass – wenn es nicht zuvor eine gütliche Einigung geben sollte - der Bundesgerichtshof – von dessen abschließender Entscheidung der Ausgang der WestLB-Verfahren abhängen wird - diese Frage der Pflichtverletzung am Ende genauso sehen wird“, so Bürgermeister Landscheidt und selbst Jurist.