Sontowski & Partner holt Sven Sontowski in die Geschäftsführung

© Sontowski & Partner Group/Christine Blei

Die Sontowski & Partner Group hat Sven Sontowski zum 1. Februar in die Geschäftsführung berufen. Der Sohn des Unternehmensgründers Klaus-Jürgen Sontowski wird in enger Zusammenarbeit mit Dr. Henrik Medla die Neupositionierung der Gruppe vorantreiben.

Zudem wird der 36-Jährige gemeinsam mit Dr. Medla den weiteren Ausbau ihrer operativen Beteiligungen forcieren und die Geschäftsbereiche Development, Investor Relations, Human Resources und Unternehmenskommunikation verantworten. Darüber hinaus wird er die Expansion der operativen Projektentwicklungsbeteiligungen „S&P Commercial Development“, „BayernCare“ und „HBP Hausbaupartner“ begleiten sowie das Thema Nachhaltigkeit verstärkt in der Unternehmensgruppe implementieren. Sven Sontowski ergänzt die bestehende Geschäftsführung aus Klaus Jürgen Sontowski, Dr. Henrik Medla und Dr. Matthias Hubert.



Der Diplom-Immobilienfachwirt ist einer der Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer der 2017 ins Leben gerufenen Beteiligungsgesellschaft S&P Commercial Development, mit der das Portfolio der Unternehmensgruppe um die Bereiche Mixed-Use, Quartiersentwicklungen und Service Developments erweitert wurde. Die noch junge Beteiligung hat aktuell 15 Projekte mit einem Entwicklungsvolumen von mehr als 800 Millionen Euro angebunden.



Der gelernte Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft trat 2004 in das Familienunternehmen ein und sammelte umfangreiche Erfahrungen in allen wesentlichen Unternehmensbe­reichen, bevor er sich ab 2007 schwerpunktmäßig auf die gewerbliche Projektentwicklung fokussierte. Als einer der Gründungsgesellschafter des Investmentmanagers Pegasus Capital Partners und Co-Founder der Crowdinvestingplattform zinsbaustein.de gehört er zudem zu den Mitinitiatoren weiterer erfolgreicher Unternehmensgründungen.



„Mit der neuen Geschäftsführung setzen wir auf die Kombination aus Innovation und Kontinuität. Sven Sontowski und Dr. Henrik Medla stehen als Söhne der S&P Gründungsgesellschafter für die Fortführung unserer über 36-jährigen Firmentradition. Gleichzeitig bringen sie als Manager der neuen Generation die Impulse und Erneuerungskraft mit, die das Unternehmen braucht, um zukunftsfähig zu sein. Gemeinsam mit dem umfangreichen Knowhow von Dr. Matthias Hubert und meiner 36-jährigen Immobilien-Expertise als Gründungsgesellschafter sehen wir die S&P Group sehr gut für den weiteren Ausbau aller Unternehmensfelder gerüstet“, erklärt Klaus Jürgen Sontowski.