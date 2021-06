Sven Keussen erhält Direktmandat in IHK-Vollversammlung

Sven Keussen hat ein Direktmandat in der IHK-Vollversammlung erhalten. Der Sprecher der Rohrer Firmengruppe ist in der Wahlgruppe für Grundstücks- und Wohnungswesen sowie Gebäudebetreuung angetreten und erhielt dort die meisten Stimmen unter den Bewerbern. Themen seiner Kandidatur waren die Aus- und Weiterbildung, der Bürokratieabbau und die gerechte Koexistenz aller am Immobilienmarkt beteiligten Parteien.

„Ich freue mich sehr über diesen Erfolg und werde mich dafür stark machen, dass die sozialen und marktwirtschaftlichen Kräfte in unserer Branche in Balance bleiben. Als geschäftsführender Gesellschafter eines mittelständischen Immobiliendienstleisters und aufgrund meiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit, weiß ich die Bedeutung und die Arbeit der IHK und ihrer ehrenamtlichen Vertreter für die mittelständische Wirtschaft sehr gut einzuschätzen. Sowohl bei den direkten Dienstleistungen als auch bei der politischen Vertretung, beispielsweise gegen die Ausuferungen der Bürokratie, ist die IHK eine starke Stimme und für mich ein Leuchtturm in der Vertretung der mittelständischen Wirtschaft“, so Keussen.



Die IHK für München und Oberbayern, die größte Industrie- und Handels­kammer Deutschlands, hatte für den Wahlkampf ihres höchsten Gremiums zur Off- und Online-Kommunikation einen Werbemittel-Manager zur Verfügung gestellt, sowie Tipps zur Nutzung auf den unterschiedlichen B2C- und B2B-Portalen. „Diese Möglichkeiten haben wir intensiv genutzt, so dass der Wahlkampf deutlich wahrnehmbarer war als zuvor“, so Keussen.