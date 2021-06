Sven Grönwoldt neuer Team Leader Sustainability & ESG Consulting bei JLL

Sven Grönwoldt

© privat

Sven Grönwoldt übernimmt bei JLL die Leitung des neuen Teams Sustainability & ESG Consulting. In dieser Rolle wird er das bereits bestehende Dienstleistungsangebot zu Nachhaltigkeitsthemen weiter ausbauen und auf die neuen gesetzlichen Anforderungen anpassen. Zugleich wird er die Abteilung in den kommenden Monaten auch personell signifikant verstärken. Grönwoldt berichtet an Dr. Gunnar Gombert, Head of Sales & Business Development.

Sven Grönwoldt war zuletzt selbständiger Berater für Nachhaltigkeits- und ESG-Strategien und ist Hochschuldozent für Sustainability Reporting & Stakeholder Management. Der Magister beriet unter anderem Immobilien-Unternehmen bei der Entwicklung von ESG-Strategien und deren operativer Umsetzung. Das umfasste unter anderem ESG-Reporting und Datenmanagement sowie CO2-Bilanzierung.



„Mit Sven Grönwoldt haben wir einen ausgewiesenen ESG-Spezialisten an Bord, der aus eigener Erfahrung Theorie und Praxis dieses immens wichtigen Zukunftsfeldes zu verbinden weiß. Mit ihm werden wir unser Beratungsprodukt Sustainability Strategy & Reporting qualitativ wie quantitativ spürbar ausbauen. In einer Zeit zunehmender Regulatorik wird er mit seinem Team unsere Kunden auf Investoren- und Nutzerseite dabei unterstützen, Nachhaltigkeitsziele zu definieren und diese zu erreichen“, kommentiert Dr. Gunnar Gombert.