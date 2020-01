Sven Glatzer wechselt von CBRE zu TA Europe Real Estate

Sven Glatzer wechselt von CBRE zum Mitbewerber TA Europe. Zusammen mit Lawrence Wainwright wird der Experte für Technische Due Diligence und Portfolio-Deals den Geschäftsbereich TDD europaweit leiten und das Real Estate Team von TA Europe weiter ausbauen.

Neben seiner langjährigen fachlichen Expertise bringt Sven Glatzer fundierte Führungserfahrung mit: Bei CBRE sowie deren Vorgängergesellschaften THProjektmanagement (THP) und Valteq leitete er mehr als 15 Jahre die technische Prüfung zahlreicher bedeutender Immobilientransaktionen, mit einem Fokus auf großen Immobilienportfolios und war auch als Prokurist tätig. Seit 2016 verantwortete er als Head of Technical Due Diligence den Bereich Büroimmobilien- und Portfoliotransaktionen.



„TA Europe hat sich in den vergangenen Jahren unter den führenden Mitbewerbern als zuverlässiger Anbieter qualitativ hochwertiger Technischer Due Diligence etabliert. Im vergangenen Jahr haben wir bereits die technische Prüfung der größten europäischen Portfoliodeals übernommen. Sven Glatzer bringt exakt die Expertise und Erfahrung mit, die wir brauchen, um für unsere Kunden weiterhin erste Wahl bei internationalen Portfoliodeals zu bleiben“, so Managing Partner Wolfgang Schlicht.