Susanne Maaß-Ebner neue Leiterin Vermietung Retail bei Robert C. Spies

Ab sofort ist Susanne Maaß-Ebner neue Leiterin Vermietung Retail, Food & Beverage bei Robert C. Spies. Die erfahrene Immobilienspezialistin wird im Team gemeinsam mit Lisa Stölting und Larissa Meiß die Retail-Aktivitäten des Immobiliendienstleisters in den Kernmärkten Bremen, Hamburg, Oldenburg sowie dem Norddeutschen Raum ausbauen. Darüber hinaus wird Maaß-Ebner eng mit dem Geschäftsbereich für Projektberatungen & Quartiersentwicklungen bei Robert C. Spies zusammenarbeiten, um mit ihrer Expertise die Beratungsleistung weiter zu stärken.

.

Susanne Maaß-Ebner war unter anderem bei die DB Station & Service AG tätig, wo sie sich für die Vermarktung der Großprojekt-Bahnhöfe in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland verantwortlich zeichnete. Zudem war sie als Geschäftsführerin für die Projektentwicklung der Pagenthorn Investments 1620 GmbH zuständig. Hier lag ihr Tätigkeitsschwerpunkt bei der Umsetzung der Entwicklung innerstädtischer Konversionsflächen.