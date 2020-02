CBRE befördert Susanne Hügel zum neuen Head of Digital Innovation

Dr. Susanne Hügel

© Jessica Schäfer/CBRE

CBRE hat Dr. Susanne Hügel (35) zum neuen Head of Digital Innovation & Business Acceleration Continental Europe berufen. In dieser Position wird sie einen Fokus auf die konkrete Unterstützung der Business Lines des Unternehmens bei der Integration innovativer und digitaler Ansätze legen und die Innovationsaktivitäten in Europa bündeln. Hügel folgt in dieser Rolle auf Dr. Thomas Herr, der das Amt im März 2017 übernahm [wir berichteten] und nun das Unternehmen verlässt, um sich einer neuen Aufgabe im PropTech Bereich zu widmen.

.

Hügel ist seit 2018 bei CBRE im Bereich Digital Innovation für die EMEA-Region tätig und darüber hinaus als Research Fellow und Dozentin an der EBS Universität aktiv. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit untersuchte sie das Thema „Innovation in der Immobilienwirtschaft“ empirisch von einer externen, industrieökonomischen und einer internen, verhaltenswissenschaftlichen Perspektive. Zuvor arbeitete Hügel als Produktmanagerin in einem PropTech Startup für intelligente und vorausschauende Klimaregelung, Energiemanagement und Gebäudeautomation.



„Längst gilt auch in der Immobilienbranche: Unternehmen, die in ihrer Innovationskraft nachlassen, fallen zurück. Mein Team und ich werden permanent daran arbeiten, mit neuen Ideen, Lösungen und Technologien die Qualität der internen Prozesse von CBRE und vor allem unserer Dienstleistungen weiter zu stärken und kundenorientiert auszubauen“, sagt Dr. Susanne Hügel, Head of Digital Innovation & Business Acceleration Continental Europe.



„Ich freue mich sehr, dass wir mit Susanne Hügel die Position optimal aus unseren eigenen Reihen heraus besetzen können. Mit ihr ist sichergestellt, dass CBRE auch weiterhin eine führende Rolle bei Innovationen und Digitalisierung einnehmen wird“, sagt Prof. Dr. Alexander von Erdély, CEO von CBRE in Deutschland.