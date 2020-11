Susanne-Eickermann-Riepe FRICS neue Vorstandsvorsitzende des ICG

Das Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft e.V. (ICG) hat seinen Vorstand neu gewählt. Thomas Zinnöcker, langjähriger Vorstandsvorsitzender des Verbandes, hat den Staffelstab an Susanne Eickermann-Riepe weitergegeben.

.

Die Mitglieder des ICG haben auf ihrer diesjährigen Mitgliederversammlung Susanne Eickermann-Riepe zur neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Thomas Zinnöcker, der den Verband über sechs Jahre lang führte, scheidet aus dem Vorstand aus, bleibt dem ICG aber als persönliches Mitglied erhalten.



„Wir werden uns besonders auf Maßnahmen im Bereich Leadership, Stakeholder Value, Nachhaltigkeit, Good Governance, Klima & Kompensation sowie Investieren mit Impact konzentrieren. Standards, Werte, Nachhaltigkeit – dieser Anspruch des ICG ist heute aktueller und wichtiger denn je.“ „Ich freue mich, diese Themen mit meinen Vorstandskollegen vor dem Hintergrund der anstehenden Veränderungen und der absehbaren Transformation weiter voranzutreiben!“, so Susanne Eickermann-Riepe zu ihrer Strategie.



Zum Vorstand gehört künftig auch Dr. Hans Volkert Volckens, Partner, Financial Services/Head of Real Estate/Head of Asset Management, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der für Thomas Zinnöcker in den Vorstand kommt. Des Weiteren wurde Dr. Johannes Conradi zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt und Timo Tschammler im Amt bestätigt.



Der Vorstand des ICG im Überblick:



• Susanne Eickermann-Riepe FRICS (Vorstandsvorsitzende)

• Dr. Johannes Conradi FRICS (stellv. Vorstandsvors.)

• Werner Knips (stellv. Vorstandsvors.)

• Manuela Better

• Prof. Dr. Sven Bienert MRICS REV

• Stefanie Frensch

• Sandra Scholz

• Prof. Dr. Winfried Schwatlo FRICS

• Timo Tschammler FRICS

• Dr. Hans Volkert Volckens