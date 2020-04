Susan Winter wechselt von AviaRent als Geschäftsführerin zu Quest Funds

Susan Winter

Quest Funds hat Susan Winter (37) zum 15. April 2020 in die Geschäftsführung berufen. Die Diplom-Betriebswirtin (FH) und Immobilienökonomin (EBS) wird gemeinsam mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Roland Holschuh das institutionelle Fondsgeschäft ausbauen. Als Chief Operating Officer und Head of Portfoliomanagement wird sie künftig das Portfoliomanagement steuern sowie die Betreuung der bestehenden Investoren übernehmen. Roland Holschuh ist als Chief Executive Officer und Chief Investment Officer weiterhin verantwortlich für das Asset Management sowie für die Konzeption, das Fundraising und das Transaktions-Management des Neugeschäfts.

Susan Winter kommt von dem Fondsmanager AviaRent Invest AG, bei dem sie seit dessen Gründung 2009 tätig war. Sie war von 2013 bis 2017 Managing Partner der AviaRent Capital Management S.à r.l. und in dieser Funktion zuständig für die Fondsstrukturierung, den Aufbau des Fondsmanagements und die Investorenbetreuung für das Luxemburger Haus. Bis 2018 hat sie als Mitglied des Vorstands und Chief Investment Officer das Asset Management und Transaktions-Management verantwortet. Ihre Karriere begann sie 2007 bei DTZ Corporate Finance in Frankfurt. Im Jahr 2018 wurde sie vom Immobilienmanager Verlag unter die Top 25 weiblichen Führungskräfte gewählt.



„Wir setzen sehr selektiv auf hohe Qualität in Lage und Objekt und erwarten, dass sich gerade jetzt interessante Investment-Möglichkeiten für Büroimmobilien in Innenstadtlagen ergeben“, so Susan Winter.